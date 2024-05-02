Во Франции выявили случай лихорадки Ласса, ищут контактировавших с больным

Tекст: Денис Тельманов

«Проводится углубленное эпидемиологическое расследование с целью выявления людей, которые могли контактировать с пациентом в условиях повышенного риска», – говорится в коммюнике Минздрава, передает РИА «Новости».



Отмечается, что риск возникновения вторичных случаев заболевания ограничен, так как вирус передается при прямом контакте с биологическими жидкостями зараженного человека. В зоне риска находятся, прежде всего, медицинские работники, которые ухаживали за пациентом.

Лихорадка Ласса – острое вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, геморрагическим синдромом.

Основными носителями инфекции являются африканские крысы, а также больные люди. Распространение инфекции может происходить различными путями, включая пищевой, водный, воздушно-капельный, контактный и половой.

Основными мерами профилактики болезни считаются борьба с крысами и защита пищевых продуктов и воды.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире «растут угрозы глобальной биологической безопасности», в том числе высок риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа.

По данным Роспотребнадзора, усиливаются и распространяются на новые территории вспышки опасных лихорадок Эбола и Марбург, в том числе в Африке.

Расширяется география распространения холеры: в прошлом году заболели более полумиллиона человек в 25 странах мира, за три месяца 2024 года уже зарегистрировано 110 тыс. случаев в 23 странах.