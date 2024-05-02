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На Землю обрушилась третья по силе в 2024 году магнитная буря
Мощная магнитная буря может вызывать северное сияние над Москвой и Петербургом
Третья по силе магнитная буря 2024 года обрушилась на Землю, что может привести к появлению полярных сияний на широтах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщают ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
«Магнитная буря увеличилась до сильной! Текущий индекс составляет около 7. Это третья по силе буря года», – приводит сообщение лаборатории РИА «Новости».
Отмечается, что причины события по-прежнему не до конца понятны.
По словам ученых, зона полярных сияний сформировалась почти над всей территорией России. На широтах выше 65 градусов вероятность их появления достигает 90%.
«Высокие вероятности опускания полярного овала до широт Москвы и Санкт-Петербурга» – отмечают специалисты.
Изначально ученые ожидали слабую магнитную бурю, вызванную выбросом солнечной массы с западного края Солнца. Однако ситуация изменилась, и буря усилилась.
«По предварительным оценкам, до Земли, похоже, добрался слабый выброс, произошедший еще 29 апреля и имевший также очень низкие вероятности на формирование магнитной бури», – объясняют ученые.
Общая ситуация на Солнце в последние два дня демонстрирует тенденции к росту активности. В связи с этим ученые не исключают пересмотра геомагнитного и вспышечного прогноза на предстоящие выходные и следующую неделю в сторону его ужесточения.