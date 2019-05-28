В соцсетях сообщили о госпитализации режиссера Лунгина в реанимацию

Российский режиссер Павел Лунгин попал в реанимацию, сообщают в соцсетях.

Лунгина в понедельник доставили в одну из московских больниц с проблемой сердца, пишет телеграм-канал Mash.

По тем же данным, после обследования режиссера направили в реанимацию, на данный момент он находится в тяжелом состоянии.

Сам режиссер в комментарии для ТАСС сообщил, что находится в больнице на плановом обследовании.

«Со мной все в порядке, я в больнице, но это плановое обследование, завтра уже выписывают. Пусть никто не волнуется, никаких проблем нет», – сказал он.

Павел Лунгин родился в 1949 году в Москве, в кино он дебютировал как сценарист в 1976 году с фильмом «Все дело в брате». По его сценариям также были поставлены картины «Конец императора тайги» и «Непобедимый».

В 1990 году он получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале за фильм «Такси-блюз».

В 2006 году у Лунгина вышел второй фильм с актером Петром Мамоновым в главной роли «Остров», в 2009 – «Царь» с Мамоновым, исполнившим роль Ивана Грозного.

В 2019 году вокруг новой ленты Лунгина «Братство» о войне в Афганистане разгорелся скандал. Выход фильма планировался на 9 мая. Однако позже член Совета Федерации Игорь Морозов раскритиковал картину за искажение исторических событий. Режиссер Павел Лунгин на встрече с министром культуры ответил на критику своего фильма.

Позже стало известно, что «Братство» получило прокатное удостоверение, а премьера состоится 10 мая.

Картину также раскритиковал другой российский режиссер Никита Михалков.