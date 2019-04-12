Режиссер скандального фильма о воинах-афганцах ответил на критику

Режиссер Павел Лунгин во время встречи с министром культуры Владимиром Мединским высказался в защиту своего фильма «Братство», против показа которого выступили ветераны Афганистана.

«Мне жаль, что министр считает этот сценарий ошибкой. Я просто хочу сказать, что это нарыв, и чеченская война – это тоже нарыв. И мы все про это не говорим. И то, что мы это замалчиваем и хотим красить это ровными красками, только усугубляет ситуацию. Но жизнь не состоит из политической работы. Времена изменились, и молодежи надо говорить тем языком, которым я умею говорить, а не вы», – передает слова Лунгина в адрес Мединского «Говорит Москва».

«Потому что если бы все было, как вы говорите, то мы бы не вышли тогда из Афганистана, и Советский Союз бы не распался через год после этого. Потому что ваш язык оказался барабанной дробью, которую молодежь не слышит», - заявил он.

«Оказывается, практически 90% молодежи – 30% очень любят, а 60% просто любят и хотят быть похожими на главного героя. А что сделал главный герой? Пошел и сказал: «Я пойду в заложники. Пусть меня убьют». Это для вас не героизм? И вы снова и снова говорите все, старые люди, честно смотрите мне своими генеральскими глазами в глаза и говорите: «Мы были на войне, да мы! Да разве я рюмку ко рту поднес?! Да разве мы кинжал взяли с собой душманский?!», - добавил режиссер.

«Понимаете, вы уже старые люди, и я старый человек. Мне 70 лет в этом году. Хватит хотеть, чтобы вас хвалили. Хватит хотеть, чтобы вас облизывали. Не надо, чтобы молодежь была как вы. Пусть она будет другая. Не хочу, чтобы она был как я. Пусть она будет лучше. Дайте ей жить в будущем. Что вы макаете ее в прорубь?! Снова и снова! Я вас буду воспитывать!», - сказал он.

Он рассказал, что его целью было показать обычных людей, которые хотели жить, поэтому уверен, что нельзя называть «самоволку» дезертирством.

«Это просто ребята, которые хотят жить. Война уже закончилась, они мечтают о приемнике, они мечтают о телевизоре. Современная молодежь не знает, что тогда кроссовки и джинсы были роскошью. В этом и есть правда жизни. Они все очень храбрые и смелые, бывает, хитрые, бывают менее хитрые. Как и в жизни. Но мы можем с ними себя отождествлять. Я люблю их», – добавил режиссер, сообщает РИА «Новости».

На этой неделе сообщалось, что фильму выдали прокатное удостоверение с 9 мая. Однако позже член Совета Федерации Игорь Морозов просил не выпускать фильм на экраны в этот день, заявив, что там есть искажение исторических событий. Позже появилась информация, что документ еще не подписан.

Уточняется, что Лунгин не расстроился из-за переноса даты премьеры. «Министр меня заверил, что фильм выйдет, но может 10-12 или наоборот –7 мая. Это мы будем обсуждать с прокатной компанией. Но главное, что фильм мы отстояли», – сказал он.

Режиссер также отметил, что больше всего в ситуации с прокатом фильма его обижает то, что люди не чувствуют вложенной в картину боли и любви.

«Фильм, когда он еще не вышел, ты отстаиваешь его как своего ребенка, потом он выходит и начинает идти своими ножками. Пока он еще со мной связан пуповиной, мне обидно, что люди не чувствуют боли и любви, которую я вложил. Особенно мне больно за светлую память Николая Дмитриевича Ковалева, который стал мне другом за это время, который умер, не дожив до премьеры», – сказал Лунгин.

Он поблагодарил Минкульт за помощь в отстаивании интересов художников, особенно в ситуации с прокатом «Братства», которую он считает примером «цензуры снизу».

«Это очень опасная вещь, люди могут считать, что они могут запрещать фильмы. Я очень рад, рад, что мы сумеем выйти. Надеюсь, что в мае», - заключил режиссер.