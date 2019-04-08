В День Победы на экраны в России выйдет фильм о преступлениях советских военных

Вызвавший неоднозначную реакцию фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина о событиях войны в Афганистане получил прокатное удостоверение в Минкультуры, его выпустят на экраны 9 мая, сообщила директор департамента кинематографии министерства Ольга Любимова.

«Как и планировалось, прокатное удостоверение выдано с 9 мая. Документы были поданы за две недели, дополнительных экспертиз не потребовалось», – передает ее слова ТАСС.

Ранее член Совета Федерации Игорь Морозов ранее просил не выпускать фильм на экраны 9 мая. Он заявил, что фильм про афганскую военную кампанию вызывает неоднозначную реакцию и искажает исторические события. Морозов утверждает, что подвиг советских военных «растворился в показанных воинских преступлениях».

Министр культуры Владимир Мединский на это заявил, что уверен на 99,9% в отсутствии нарушений в фильме, и пообещал выход фильма в прокат с 9 мая, если это подтвердится.

Лунгин назвал инициативу Морозова мракобесием.