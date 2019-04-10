Минкультуры опровергло одобрение проката фильма Лунгина о войне в Афганистане

Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина пока не получил прокатное удостоверение, сроки выхода картины на экран не определены, сообщил замминистра культуры Павел Степанов.

«Мы сейчас обсуждаем внутри министерства (сроки выхода картины), как только закончим консультации с общественностью и с продюсерами, выйдем на понимание, когда фильм выйдет в прокат», – сказал Степанов, передает ТАСС.

На уточняющий вопрос, начнется ли прокат картины 9 мая или позже, замминистра не ответил.

Между тем в понедельник директор департамента кинематографии министерства культуры Ольга Любимова сообщила, что «как и планировалось, прокатное удостоверение выдано с 9 мая».

Ранее член Совета Федерации Игорь Морозов просил не выпускать фильм на экраны 9 мая. По его словам, фильм про афганскую военную кампанию вызывает неоднозначную реакцию и искажает исторические события. Морозов утверждает, что подвиг советских военных «растворился в показанных воинских преступлениях».

Министр культуры Владимир Мединский на это заявил, что уверен на 99,9% в отсутствии нарушений в фильме, и пообещал выход фильма в прокат с 9 мая, если это подтвердится.

Сам Лунгин назвал инициативу Морозова мракобесием. По его словам, фильм создавался с большой любовью и сочувствуем к участникам этих событий. Он добавил, что с «огромным уважением» относится к этим мужественным людям.