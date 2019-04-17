Скандальный фильм о воинах-афганцах получил прокатное удостоверение

Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина получил прокатное удостоверение Минкульта России.

«Прокатное удостоверение подписано. Дата выхода фильма в прокат – 10 мая, передает РИА «Новости» сообщение министерства.

Отмечается, что с критикой картины выступил ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов. На заседании Совфеда он предложил обсудить возможность запрета выхода фильма в прокат 9 мая. Морозов отметил, что в ленте подвиг советских военнослужащих в Афганистане «растворился в воинских преступлениях» и что на этом фильме нельзя воспитывать чувство патриотизма.

Ранее предполагалось, что «Братство» выйдет на российские экраны 9 мая, однако картина не получила от Минкультуры прокатное удостоверение с этой датой.

Лунгин во время встречи с министром культуры Владимиром Мединским высказался в защиту своего фильма «Братство», против показа которого выступили ветераны Афганистана.