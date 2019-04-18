Никита Михалков презрительно высказался о скандальном фильме «Братство»

Президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков прокомментировал ситуацию вокруг фильма Павла Лунгина «Братство», заявив, что не считает его художественным произведением.

«Что касается фильма «Братство», я буду откровенен, не буду лукавить и изображать хорошую мину. Я видел картину, мы получили большую серьезную просьбу от ветеранов, это был крик души – их эта картина оскорбила. Но такого рода ситуации обходятся, если того стоит художественное произведение. На мой взгляд, это довольно среднее, сотканное из клише произведение, основанное на представлении об афганской войне, как ее представляют авторы», – заявил Михалков на пресс-конференции перед открытием ММКФ, сообщает «Интерфакс».

Он также уточнил, что фестивали «не сочли нужным» биться за этот фильм.

Напомним, что изначально выход фильма планировался на 9 мая. Однако позже член Совета Федерации Игорь Морозов раскритиковал картину за искажение исторических событий. Режиссер Павел Лунгин на встрече с министром культуры ответил на критику своего фильма.

Позже стало известно, что «Братство» получило прокатное удостоверение, а премьера состоится 10 мая.