В Вильнюсе задержали шеф-редактора «Sputnik Литва»

Шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем сообщил, что был задержан в аэропорту Вильнюса по прилету в командировку.

Касем сообщил по телефону, что он был задержан в Вильнюсе «с формулировкой «угроза национальной безопасности», закрыт въезд в страну на пять лет», передает РИА «Новости».

Отметим, что власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ.

В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств; как отмечали в ведомстве, случаи с притеснениями СМИ «наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».

Напомним, в марте российских журналистов не пустили на суд по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе. В апреле журналистов «России-1» выдворили из Эстонии. В октябре 2018 года в Латвию не пустили главного редактора портала NewsBalt Андрея Выползова.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Прибалтика затыкает рот российскому телевидению.