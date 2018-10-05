Российского журналиста не пустили в Латвию

Главный редактор портала NewsBalt Андрей Выползов рассказал, что при перелете из Калининграда в Латвию его задержали на границе и не пустили в страну.

«Мне показали письмо вашего министра внутренних дел Рихарда Козловскиса от 2017 года, но персоной нон грата я являюсь еще с июня 2014 года. Об этом узнал сегодня. Вообще я приехал по приглашению друзей, а выборы (в сейм Латвии, которые состоятся 6 октября – прим. ВЗГЛЯД) стали просто дополнением. Сотрудники аэропорта были очень вежливыми, даже сочувствующими. Сказали, что срок действия запрета истекает в 2019 году, тогда и приезжать. Но уже не очень хочется», – сообщил журналист во время интервью порталу mixnews.lv.

Из Латвии Выползова депортируют в Россию, передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Латвия ведет борьбу с российскими СМИ и ставит под удар русскоязычную аудиторию, придерживаясь курса на ущемление прав российских масс-медиа.

В МИД отметили, что ситуации с притеснением СМИ в Прибалтике «наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».