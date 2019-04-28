Прибалтика затыкает рот российскому телевидению

Власти Литвы взялись за радикальное решение вопроса «кремлевской пропаганды». Парламент страны решил наделить Комиссию по телевидению и радиовещанию (ЛКТРВ) полномочиями выключать трансляции телеканалов – в случае «возникновения угрозы национальной безопасности». Подразумеваются, конечно же, российские СМИ. Какие телепрограммы не нравятся странам Прибалтики и почему?

Борьба с российским телевидением ведется в Литве уже давно. Еще в октябре 2013 года Вильнюсский окружной административный суд постановил «выключить» на три месяца некоторые передачи Первого Балтийского канала (телекомпания, созданная на основе российского Первого канала для вещания в Прибалтике). ПБК обвинили в показе «лживой пропагандистской передачи» о событиях 13 января 1991 года, когда в ходе столкновений у телецентра в Вильнюсе погибли четырнадцать человек. Литовский официоз целиком и полностью возлагает вину за смерть этих людей на советских солдат. А в передаче ПБК высказывалась противоположная точка зрения – что погибшие могли стать жертвой провокации литовских националистов, осознанно стремившихся направить гнев народа на СССР.

В октябре 2015 года в Литовской Республике вступил в силу закон, позволяющий штрафовать телевизионных ретрансляторов – в том случае, если в транслируемых ими программах обнаружат «враждебную пропаганду». Авторы законопроекта выражали беспокойство тем, что российские «пропагандистские телепрограммы» постоянно смотрят 400 тысяч (15%) жителей Литвы.

В 2017 году Вильнюс обвинил зарегистрированный в Швеции канал «РТР-Планета» в «подстрекательстве к войне» и «разжиганию розни». До того, в 2015 и 2016 гг, ретрансляцию «РТР-Планеты» в Литве уже приостанавливали – каждый раз на три месяца. На этот раз в качестве доказательств злокозненной сущности телеканала были представлены отрывки из программ с участием экспансивного Владимира Жириновского – в которых он даже не говорил именно о Литве. Вообще, существование этого политика в Прибалтике воспринимается, как манна небесная – не будь Жириновского, исчезла бы большая часть поводов «репрессировать» российские каналы.

Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров заявил, что «РТР-Планета» не станет цензурировать свой эфир по требованию Литвы. «Де-факто литовская сторона ожидает от нас, что мы будем цензурировать наши ток-шоу и убирать оттуда фрагменты, которые Литве могут казаться оскорбительными, разжигающими рознь и пропагандирующими войну. Но это ток-шоу, это прямой эфир, мнение участников передачи может совпадать, а может не совпадать с редакционной политикой ВГТРК. Но, что самое главное, в редакционной политике ВГТРК начисто отсутствует политическая цензура в отношении приглашенных гостей, да и вообще в целом в отношении программ», – заявил Федоров.

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Федоров отмечает, что опровергнуть факты, которые доносит до зрителя российское телевидение, невозможно. Но Вильнюс не пожелал оценить эти аргументы и в феврале 2018-го РТР-Планету на территории Литвы «выключили» – сроком на год. Причем, литовскому зрителю, пытающемуся прикоснуться к альтернативному источнику информации, стараются не оставить и интернет-«лазеек». В феврале 2019-го и в декабре 2018-го в Литве заблокировали в общей сложности девять сайтов, через которые можно было смотреть российские каналы.

«Заслуга» Жириновского и в том, что в октябре 2017-го в Литве заблокировали ТВ-Центр – на полгода. «Литовская комиссия по теле- и радиовещанию установила, что высказываниями, прозвучавшими в дискуссионной программе «ТВ Центра» от 10 июня «Право знать», был нарушен закон республики. Регулятор утверждает, что участвовавший в программе Владимир Жириновский «разжигал войну, национальную рознь и ненависть». Хотя лидер ЛДПР в этот раз был вполне корректен, в чем могут убедиться пользователи интернета, если посмотрят запись программы», – сухо прокомментировали ситуацию представители ТВ-Центра.

И вот теперь Литва предприняла новый шаг – Сейм наделил цензоров правом самостоятельно выключать трансляции телеканалов. Этот закон еще должна утвердить президент Даля Грибаускайте – но, зная ее, не испытываешь никаких сомнений в том, что она с большим удовольствием сделает России новую гадость.

«Явно политический заказ»

Литва борется с российским телевидением не в одиночку, в этом ей усердно помогает и соседняя Латвия. Так, в январе в Латвии приняли решение на три месяца запретить на территории страны ретрансляцию телеканала Россия-РТР. Латвийские телевизионные цензоры выявили «нарушения» в выпуске передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» за 22 мая 2018 года. Ведущего передачи обвинили в разжигании ненависти к «бандеровцам», которых он охарактеризовал «нацистами, антисемитами и бандитами». Также латвийские телевизионные цензоры остались недовольны программой «60 минут» от 11 января 2018 года, в эфире которой выступил, опять же, Владимир Жириновский, «многократно возбуждавший ненависть к украинцам».

Таким образом практически зеркально повторилась ситуация прошлых лет: в 2014-м РТР в Латвии заблокировали на три месяца, в 2016-м – на полгода. Причем, и в прошлые разы причиной запретов стали высказывания некоторых участников транслируемых каналом ток-шоу, в частности программы Соловьева. «Повторяется старая история, когда, по сути, от нас требуют предварительной цензуры прямых эфиров наших ток-шоу. Это попытка отрезать зрителей республики от полноценной, полновесной, всеобъемлющей информационной картины», – подчеркивает Петр Федоров.

Латвийский медиа-эксперт и правозащитник Янис Кузинс связал атаку на РТР с приближением выборов в Европарламент, назначенных на май этого года. «Это явно политический заказ, пришедший из Сейма Латвии», – уверен медиа-эксперт. По мнению Кузинса, латвийские власти, отрезая зрителей от продукции российского канала, хотят снизить шансы на избрание политиков партии «Русский союз Латвии», которые нередко гостят в эфире РТР.

К слову, когда три года назад латвийский Национальный совет по электронным СМИ запретил РТР в прошлый раз, Янис Кузинс обратился с иском в Административный суд Риги. Правозащитник объяснил газете ВЗГЛЯД причины своего поступка: «Я сам смотрю телеканал "Россия-РТР" и когда его у нас временно запретили, я счел это нарушением моих, как потребителя, прав. Однако, в суде мой иск отклонили – на основании того, что я, дескать, не являюсь представителем канала, а также не могу, мол, отвечать за всех латвийских потребителей».

По мнению Кузинса, создается впечатление, что в Латвии специально тщательно просматривают ток-шоу на РТР в поисках хоть каких-нибудь «зацепок». Найти их, если есть желание, можно – на передачи приходят самые разные люди со своими мнениями.

«Понятно, что гости программ Владимира Соловьева или Евгения Попова не станут отказываться от своих высказываний только затем, чтобы угодить латвийскому телевизионному начальству. Это и называется свободой слова. Наши власти очень обижаются, когда на российских каналах рассказывают, например, о том, что украинские бандеровцы или военнослужащие латвийского легиона "Ваффен СС". Это у нас сейчас называется "разжиганием этнической розни" и "пропагандой ненависти". Но ведь это исторический факт!», – возмущается Янис Кузинс.

Действия борцов с российским телевидением вызвали возмущение многих русскоязычных жителей Латвии, составляющих почти 35% населения страны.

«Это бесконечное вмешательство политиканов в мой выбор вынудило меня уже два года назад полностью уйти в интернет. Там множество возможностей бесплатно смотреть любые каналы! И никакой цензуры!», – отмечает журналистка Алла Березовская. Однако, что интересно, российские каналы с удовольствием смотрят и многие латыши, жалующиеся на скудость программ латвийского телевидения. Причем не только простые люди, но и чиновники высшего ранга. В 2014 году тогдашний спикер парламента и глава самой влиятельной в стране партии «Единство» Солвита Аболтиня рассказала, что смотрит латвийские каналы очень редко и очень мало – потому что оно «некачественное». К слову, тогда же Аболтиня высказалась и против политики борьбы с российскими телеканалами.

«Нельзя ликвидировать то, к чему аудитория уже привыкла», – отметила Аболтиня. Она оговорилась, что не согласна с тем, как телевидение России освещает события на Украине, однако добавила: «Российские телеканалы показывают не только новости. Там есть и сериалы, и много качественных передач, которые многие смотрят». С Солвитой Аболтиней согласятся и многие другие латыши – ведь по данным опросов, половина зрителей российского телевидения в Латвии – лица латышской национальности. Это очень беспокоит высших государственных чиновников, среди которых в последние годы возобладала линия на силовое подавление инакомыслия. Та же Аболтиня уже несколько лет, как не является спикером Сейма – а вот ее нынешняя преемница Инара Мурниеце как раз таки является ярой сторонницей политики запретов.

Русские жители упрекают латвийские власти в лицемерии – те рьяно борются с «разжиганием ненависти» на российских телеканалах, но с благодушием следят за тем, как местные националисты разжигают ненависть в куда больших размерах.

Свежих примеров предостаточно. Так, недавно Мара Кронтале, сорок лет проработавшая диктором новостей на государственном «Латвийском радио», публично предложила «освободиться» от проживающих в Латвии многочисленных русских неграждан – заставить их уехать. Депутат Сейма Эдвинс Шноре допустил сравнение латвийских русских со «вшами». Журналист Дидзис Седлниекс назвал русскоязычных «генетическим отклонением» и «животными». Постоянно делают оскорбительные заявления в адрес России и русских известные в Латвии политики Янис Домбрава, Янис Иесалниекс и Александр Кирштейнс. Никто из них наказания за свои слова не понес.

Заткни рот оппоненту

Призывы «выгнать российское телевидение» раздаются и в Эстонии. Евродепутат от этого государства Урмас Паэт пишет в издании Eesti Päevaleht: «Ряд российских телеканалов, таких как ПБК, НТВ-Мир, РТР-Планета и РЕН-ТВ входят в основные пакеты эстонских операторов Telia, STV и Elisa, которые платят им за лицензию ежегодно около 2,7-3 млн евро, собранных с эстонских телезрителей. Ситуация шизофреническая, и операторам следует решить эту проблему и пересмотреть свои базовые пакеты».

В апреле 2019-го кандидат в министры культуры Эстонии Тынис Лукас (ныне уже занявший министерский пост) призвал активизировать борьбу с «враждебной пропагандой». Сделать это бывший директор Национального музея Эстонии Лукас предлагает, более жестко контролируя выдачу лицензий на теле- и радиовещание.

В Эстонии уже несколько лет пытаются переключить внимание местных русских на «хороший», «правильный» русскоязычный телеканал ETV+. Он начал свое вещание в сентябре 2015 года и за деньги эстонского налогоплательщика навязывает русскоговорящим жителям страны «европейский» взгляд на события. Однако, как показывают опросы, количество желающих приобщиться к «настоящей правде» от ETV+ крайне невелико.

Если верить рейтингу Kremlin Watch, составленному базирующейся в Чехии организацией European Values, Латвия, Литва и Эстония являются «лидерами Европейского Союза в борьбе против попыток России вмешаться в его внутреннюю политику и развернутой Москвой кампании по дезинформации». При этом, стремление государств Балтии «сопротивляться пророссийской активности» ставится в пример другим государствам ЕС. Так что, не исключено, что и в других частях Евросоюза прибалтийским опытом начнут пользоваться все более широко. Если не умеешь оспорить «неправильную» точку зрения – найди повод и просто заткни рот оппоненту.