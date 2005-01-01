Самая русофобская страна Прибалтики ностальгирует по СССР

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18 мая, пятница  |  Последнее обновление — 00:39  |  vz.ru
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Европа угрожает важнейшему инструменту могущества США

США сами стимулируют мир бежать от доллараФото: Ahmad Halabisaz/ZUMA/Global Look Press
Противостояние между Европой и США готово выйти на новый уровень из-за разрыва Вашингтоном сделки с Ираном. Появились сведения о том, что Евросоюз намерен покупать иранскую нефть за евро, а не за доллары. Реализация подобных намерений способна стать первым шагом, разрушающим важнейшие позиции США в мировой финансовой системе. Подробности...
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Крымчан пока не будут лишать украинского гражданства

Украина, как известно, несмотря на заявленное «стремление в Европу» совершенно не спешит перенимать европейские практики ни в одной из сферФото: Gleb Garanich/Reuters
Петр Порошенко передумал лишать участвовавших в выборах президента России крымчан гражданства Украины. Впрочем, идея лишить гражданства крымчан, жителей Донбасса и вообще всех, кто не готов скандировать «Слава Украине – героям слава!», пользуется в Киеве большой популярностью. И никто не может дать гарантию, что ближе к выборам президента Украины в 2019 году подобный закон все-таки не будет принят. Подробности...
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Прорыв российской науки обеспечат молодые кадры

Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми, которым надо дать дорогуФото: Михаил Киреев/РИА Новости
«Задача технологического прорыва может быть решена только лишь при концентрации усилий. Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми», – заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент РАН Алексей Хохлов по поводу президентского «суперуказа», в котором перед учеными ставится задача совершить гигантский скачок в сфере развития новых технологий. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Хватит держать в уме «красную машину» времен СССР

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Хоккей – это массовое производство в очень конкурентной среде. А выигрывать надо везде. Хотя бы не проигрывать. И поэтому хоккейные поражения так поучительны для думающего русского человека 2010-х. Подробности...

Наша страна никогда не бросала детей в бой «пушечным мясом»

Юрий Максимов, журналист, писатель
Найдены документальные свидетельства того, что немцы активно использовали русских детей в своих целях уже в годы Первой мировой войны. В годы следующей мировой войны опыт использования детей в военных целях немцами был учтен и «творчески» переработан. Подробности...

Манифест лютующего феминизма

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
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        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

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          Самая русофобская страна Прибалтики ностальгирует по СССР

          Даже шуточные демонстрации в ретро-стиле в Литве проходят без красной звезды – она под запретом    17 мая 2018, 22:55
          Фото: Ints Kalnins/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Литовский парламент обсуждает законопроект о ликвидации объектов и названий, «пропагандирующих коммунизм». Казалось бы, что в этом удивительного – в Прибалтике и так везде борются с советским прошлым. Но в данном случае интересно обоснование его принятия. Опросы показывают, что жители страны всё с большей теплотой вспоминают советское время и всё больше любят Россию. Как же так происходит?

          В принципе, в Литве, как и в Прибалтике в целом, и так давно уже запрещена вся советская символика. Ее приравняли к нацистской, как и весь период советской власти назвали «оккупацией». Странно, что не нашли названия для периода пребывания в Российской империи. Впрочем, тут пришлось бы признать, что, например, никаких Эстоний и Латвий не существовало, а в городах, которые они сейчас называют своими, жили хотя и российские подданные, но натуральные немцы.

          Так зачем сейчас литовские власти решили принимать новый закон, устанавливающий порядок, в соответствии с которым заменят или уберут «общественные объекты, название или содержание которых пропагандируют коммунизм или другую тоталитарную идеологию или строй»? Под такой пропагандой понимается «увековечивание в любой форме организаций, событий и дат, связанных с советской оккупацией 1940–1941 и 1944–1990 годов и нацистской оккупацией 1941–1944 г.». Авторы законопроекта имеют в виду, по их собственным словам, «памятники, памятные доски, названия улиц, учреждений системы образования».

          Неужели их еще не всех уничтожили или переименовали? Нет, есть, например, в Вильнюсе памятник классику литовской литературы Пятрасу Цвирке. Он поддерживал вступление Литвы в состав СССР, и его памятник уже не раз пытались снести. В случае принятия закона сделать это будет легче, как и убрать различные памятные доски деятелей культуры советского времени.

          Но главное в законопроекте не это, а то, как оправдывают необходимость его принятия депутаты.

          Оказывается, он нужен для борьбы за будущее Литвы, для борьбы с российским влиянием.

          Термин «российская гибридная война», которым теперь пугают всю Европу, да и Америку, англосаксы, тут не употребляется – но речь именно о ней.

          «Такие объекты напоминают о времени советской оккупации и нередко вызывают ностальгию по советскому времени... Социологические опросы показывают, что ностальгия по советскому времени связана с поддержанием благоприятной для Кремля геополитической ориентации и разочарованием в демократии в Литве... Та часть общества, которая разочарована демократией в Литве, позитивно оценивает советское время и считает своим важнейшим источником информации российские телеканалы, склонна одобрять политику Кремля».

          То есть литовцы смотрят на памятники своим писателям советского периода или видят название улицы, данное ей в советские времена, и впадают в ностальгию по тому времени. А коварная Россия использует эти настроения в целях формирования благосклонной для себя атмосферы. Формируется не просто пятая колонна, а пророссийская республика – и Литва, незаметно для себя, превращается в страну, дружески относящуюся к России. Наверное, это имеется в виду?

          Как ни смешно, но да. В Литве дела идут настолько невесело, что остается только воевать с прошлым. Потому что настоящее элита независимой Литвы уже проиграла, потеряв будущие поколения литовцев. За годы независимости население республики уменьшилось на миллион человек, почти на треть. Причем Литва была самой мононациональной из всех стран Прибалтики – в ней доля литовцев никогда не опускалась ниже 80 процентов. Русских на максимуме конца 80-х было 350 тысяч – 10 процентов от населения. Сейчас русских осталось вдвое меньше, но уезжали в основном не они, а сами литовцы.

          Обезлюдение Литвы – главная проблема страны. Если люди уезжают из своего дома – значит, там совсем плохо? Причем не только экономически – сама атмосфера, видимо, не радует. Сами литовцы постоянно обсуждают один и тот же вопрос – есть ли у страны будущее? А память о прошлом у тех, кто остался, наоборот, все сильнее.

          И получается парадоксальная вещь. В Литве, первой среди республик СССР провозгласившей свою независимость еще в начале 1990 года (незаконную, одностороннюю), сейчас все больше людей ностальгирует о советском времени. В самой формально прозападной, если судить по позиции руководителей типа президента Грибаускайте, самой русофобской, если вспомнить о постоянных напоминаниях о «русской угрозе для Европы», звучащих из Вильнюса – хорошо относятся к СССР?

          Да, как показывают социологические опросы, каждый третий житель считает, что в советское время жизнь в стране была лучше, чем сейчас. При опросе, проведенном в начале этого года компанией по изучению общественного мнения Vilmorus по заказу МИДа, население разделилось на три примерно равных части. 35 процентов не увидели изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону, 35 процентов полагают, что сейчас стало лучше, а 30 процентов сказали, что лучше было в советские времена. При этом МИД Литвы охарактеризовал ностальгирующих по советскому времени как «враждебно настроенных респондентов русской и польской национальностей и жителей небольших городов», притом что в реальности доля русского и польского населения вместе не достигает и 12 процентов.

          То есть понятно, что граждане Литвы русского и польского происхождения в среднем лучше относятся к советским временам, чем литовцы, но проблема для местных властей в том, что и титульная нация смотрит в прошлое с симпатией. То самое прошлое, что все постсоветские годы пытаются не просто демонизировать, но и запретить всё, связанное с ним. Литовцы, тем не менее, как показывал опрос двухлетней давности, соглашаются с путинской фразой о том, что развал СССР был самой большой геополитической катастрофой – так считают более 40 процентов опрошенных.

          Беда литовского политического класса в том, что он думает, что его враг – это советское прошлое или российское настоящее. Телеканалы, улицы с советскими названиями, памятники писателей-коммунистов. Но его главный враг – это его собственный народ, который не видит никаких перспектив для жизни на своей Родине. И уезжает из нее. Никакой привязки к Литве у нового поколения нет – то есть страна будет не только обезлюживать, но и постепенно растворится в Европейском союзе.


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