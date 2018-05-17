В Литве собрались начать «декоммунизацию»

В четверг в литовском Сейме депутаты обсудят законопроект об уничтожении общественных объектов, «пропагандирующих коммунизм».

Законопроект должен установить порядок, в соответствии с которым в Литве заменят или уберут общественные объекты, название или содержание которых «пропагандируют коммунизм или другую тоталитарную идеологию или строй», сообщает Delfi.

В сопроводительном письме к документу заявляется, что ностальгия по советскому времени в Литве связана «с поддержанием благоприятной для Кремля геополитической ориентации и разочарованием в демократии». В сообщении также говорится, что устранение связанных с коммунизмом объектов положительно повлияет на «смену геополитической ситуации».

В законопроекте подчеркивается, что «пропагандой коммунизма» является «увековечивание в любой форме организаций, событий и дат, связанных с советской оккупацией 1940-1941 и 1944-1990 годов и нацистской оккупацией 1941-1944 годов».

По словам авторов законопроекта, в Литве остались памятники, памятные доски, названия улиц, учреждения системы образования, чье название связано с коммунизмом и другими тоталитарными идеологиями. «Такие объекты напоминают о времени советской оккупации и нередко вызывают ностальгию по советскому времени», – отмечается в статье.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала про то, как с помощью нового закона в Литве планируют бороться с военными памятниками советского времени. «Мы хотим четко регламентировать своим законом, что различные публичные объекты, названия или содержание которых пропагандируют коммунизм, должны быть или убраны, или заменены. Таких объектов в Литве осталось 150–160», – заявлял один из авторов законопроекта Лауринас Кащюнас.

Впервые литовские консерваторы предложили подобный законопроект в декабре 2017 года.