Журналистов «России-1» выдворили из Эстонии

Журналистов телеканала «Россия-1» Елену Ерофееву и Павла Кострикова выгнали из Эстонии и закрыли им въезд в зону Шенгена на пять лет; так местная полиция отреагировала на съемки сюжета о запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы*».

«МВД ввело пятилетний запрет на въезд в шенгенскую зону для этих лиц с целью предотвращения возможных преступлений», – передает РИА «Новости» сообщение эстонских спецслужб.

Российских журналистов обвинили в дискриминации людей по религиозному признаку – Ерофеева и Костриков якобы умышленно «высмеяли деятельность религиозной организации», а также спровоцировали «враждебное отношение к ней».

Напомним, «Свидетели Иеговы*» были признаны Верховным судом России экстремистской организацией в апреле 2017 года.

В феврале 2019 года был арестован лидер ульяновской ячейки «Свидетелей Иеговы».