Арестован лидер ульяновской ячейки «Свидетелей Иеговы»

В Ульяновске арестовали организатора ячейки запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы*», сообщили в суде Ленинского района Ульяновска.

Вместе с организатором избрана мера пресечения еще четырем членам организации – их отправили под домашний арест, передает «Интерфакс».

В четверг УФСБ по Ульяновской области сообщало о задержании участников местной религиозной ячейки, входящей в организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России». По сведениям ведомства, задержанные проводили конспиративные встречи и индивидуальные занятия, на которых изучались религиозные материалы, запрещенные в России.

«Свидетели Иеговы» были признаны Верховным судом России экстремистской организацией в апреле 2017 года.