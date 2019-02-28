Агитаторов «Свидетелей Иеговы» задержали в Ульяновске

Членов запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы*» задержали в Ульяновске, сообщило региональное управление ФСБ.

«УФСБ России по Ульяновской области пресечена противоправная деятельность местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы*» города Ульяновска, входящей в религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Согласно сведениям ФСБ, глава и несколько участников организации проводили конспиративные встречи и индивидуальные занятия, на которых изучались экстремистские материалы. В ходе мероприятий вовлекались новые члены группы, которым пропагандировалось превосходство идей запрещенных в России «Свидетелей Иеговы» над другими культами.

Задержанные знали, что их организация запрещена и была ликвидирована по решению суда, отмечается в сообщении ведомства.

В отношении главы региональной ячейки и активистов возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Организация и участие в деятельности экстремистской организации». На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В апреле 2017 года Верховный суд признал религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской, Минюст включил организацию в перечень ликвидированных за экстремизм структур.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли считать «Свидетелей Иеговы» настоящими экстремистами.