Ярош пообещал повесить Зеленского на Крещатике

Президент Украины Владимир Зеленский должен понимать, что в случае предательства украинцев он потеряет не популярность и не должность, а жизнь, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Ярош.

«Надо чтобы он понял одну истину: украинцев нельзя унижать. Украинцы, после семисотлетнего колониального рабства, возможно, пока не до конца научились строить государство. Но восстание делать мы научились очень хорошо и снимать тех всех «орлов», которые пытаются паразитировать на поте и крови украинцев», – приводит его слова «Обозреватель».

Ярош напомнил, что в своей инаугурационной речи Зеленский говорил, что «готов потерять рейтинги, популярность, должность».

«Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике – если предаст Украину и тех людей, которые на революции и войне погибли», – заявил Ярош.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая, на следующий день он подписал указ о роспуске Рады.