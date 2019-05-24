Партия Порошенко сменила название

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Блок Петра Порошенко Солидарность» будет называться «Европейская солидарность». Такое решение принял съезд партии, поддержав предложение общественных активистов.

Порошенко заявил, что съезд обновленной партии пройдет 31 мая, на нем представят лидеров общественных организаций, волонтеров и молодых профессионалов, говорится в сообщении на сайте политической силы.

«Ключ к объединению и победе – это обновленная партия с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев. Людей, которые способны действовать эффективно в новых условиях. Уверен, что на большом съезде партии, который состоится 31 мая, мы учтем большинство мыслей, которые сегодня буду озвучены на форуме «Солидарное дело общин», и эти позиции точно войдут в программные документы обновленной партии», – сказал бывший президент.

Политик заявил, что его партия любит «состояние борьбы, но мечтает о победе». По его словам, обновленная сила не боится предстоящих выборов в парламент Украины, хотя ей и предстоит «тяжелая работа в оппозиции».

«Несмотря на нашу позицию, что на нарушениях Конституции нельзя строить государство, наша политическая сила приняла решение участвовать в выборах в Верховную раду», – подчеркнул Порошенко.

После поражения на выборах президента Украины Порошенко сообщил, что его партия пойдет на парламентские выборы с кадровыми обновлениями.

В пятницу против Порошенко возбудили уголовное дело по факту легализации преступных доходов на сумму 300 млн долларов при продаже завода. Ранее в государственном бюро расследований Украины сообщили о возбуждении дела о возможной госизмене со стороны Порошенко.