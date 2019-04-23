Выяснилась дальнейшая политическая судьба Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко после поражения на выборах Владимиру Зеленскому станет идеологом своей партии – «Блока Петра Порошенко (БПП) «Солидарность», заявил глава фракции БПП в Верховной раде Артур Герасимов.

«Ключевое – события, которые прошли уже после выборов. Та поддержка, которую мы получили, особенно вчера, под администрацией президента (там прошел митинг в поддержку Порошенко), четко доказывает, что президент Петр Порошенко становится идеологическим лидером партии», – передает его слова ТАСС.

Он рассказал, что на встрече анализировались приведшие к поражению на выборах ошибки. По мнению Герасимова, главная ошибка заключалась в информационной политике, так как до людей не удалось донести «те достижения, которые были в течение пяти лет».

Он подчеркнул, что партия Порошенко пойдет на парламентские выборы, но с кадровыми обновлениями.

«Будут кадровые решения, я имею в виду, прежде всего, партийную систему», – сказал он.

Он также отметил, что к команде Порошенко за последние пять лет присоединилось большое количество молодых людей. Списки партии обещано составить через праймериз.

Ранее Герасимов уже говорил, что партия БПП будет участвовать в парламентских выборах в октябре 2019 года после победы в президентских выборах шоумена Владимира Зеленского.