«Блок Петра Порошенко» рассказал о своем будущем в случае победы Зеленского

Партия «Блок Петра Порошенко – Солидарность» будет участвовать в парламентских выборах в октябре 2019 года даже в случае победы в президентских выборах шоумена Владимира Зеленского, заявил глава фракции БПП в Верховной раде Артур Герасимов.

«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко – Солидарность» пойдет на парламентские выборы», – передает слова Герасимова РИА «Новости».

Выборы в парламент Украины состоятся в октябре 2019 года.

Второй тур президентских выборов проходит на Украине в воскресенье. По данным первых экзитполов, Зеленский побеждает за явным преимуществом.