Джонсон заявил пообещал выход Британии из ЕС «в любом случае»

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство в любом случае выйдет из Евросоюза 31 октября 2019 года.

«Мы покинем ЕС 31 октября с соглашением или без соглашения», – приводит ТАСС слова Джонсона.

Он подчеркнул, что «способ достичь хорошей сделки состоит в том, чтобы подготовиться к ситуации выхода без соглашения».

Считается, что Джонсон является наиболее вероятным претендентом на пост премьера страны. Нового британского премьер-министра должны избрать до 20 июля текущего года.

Напомним, однопартийцы, включая членов кабинета министров, вынудили Мэй сделать заявление о своей отставке в связи с недовольством представленным премьером обновленным соглашением с ЕС по Brexit. 11 апреля лидеры Евросоюза согласились отложить выход Британии из состава ЕС на 31 октября, чтобы дать «Великобритании время выбрать свой путь».

При этом в ЕС заявили, что их позиция по выходу королевства из союза, включая все условия Brexit, останется неизменной.