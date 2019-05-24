Британские букмекеры назвали наиболее вероятного претендента на пост премьера

Бывший руководитель МИД Британии Борис Джонсон является наиболее вероятным претендентом на пост премьера страны, полагают британские букмекеры.

По данным портала Oddschecker, средний коэффициент на победу Джонсона составляет 6 к 4, то есть его шансы получить должность составляют 40%, передает РИА «Новости».

У другого претендента, бывшего министра по Brexit Доминика Рааба коэффициент равен 9 к 2 (вероятность 18%), на третьем месте – министр по делам окружающей среды (12 к 1, вероятность 7,7%).

Напомним, британский премьер Тереза Мэй в пятницу объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны. Итоги выборов нового главы правящей Консервативной партии Великобритании будут подведены до 20 июля.

Заявление об отставке Мэй вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным премьером обновленным соглашением с ЕС по Brexit.