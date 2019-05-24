В ЕС спрогнозировали изменение позиции по Brexit после ухода Мэй

После объявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о скорой отставке в Евросоюзе заявили, что позиция по выходу королевства из союза, включая все условия Brexit, останется неизменной.

«Наша позиция остается неизменной, ничего не меняется», – приводит ТАСС слова представителя Еврокомиссии Мины Андреевой с пресс-конференции в Брюсселе.

По ее словам, ЕС построит рабочие отношения с любым, кто станет преемником премьера Великобритании.

«Президенту (Еврокомиссии) Жан-Клоду Юнкеру нравилось работать с премьер-министром Мэй. И он будет так же уважать и построит такие же рабочие отношения с новым премьером, кто бы это ни был», – добавила Андреева.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД эксперт Елена Ананьева рассказала о причинах отставки Мэй.

Напомним, однопартийцы, включая членов кабинета министров, вынудили Мэй сделать заявление о своей отставке в связи с недовольством представленным премьером обновленным соглашением с ЕС по Brexit. 11 апреля лидеры Евросоюза согласились отложить выход Британии из состава ЕС на 31 октября, чтобы дать «Великобритании время выбрать свой путь».

Во время прощальной речи премьер-министр не сдержала слез.