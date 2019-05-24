Эксперт назвала причины отставки Мэй

«Тереза Мэй довольно долго держалась у власти. Ее досрочный уход с должности говорит о том, что в партии назрело серьезнейшее недовольство своим лидером»,– заявила газете ВЗГЛЯД эксперт Елена Ананьева.

В декабре 2018 года был проведен вотум доверия Мэй, который она тогда выиграла. «В том числе и за счет обещания уйти в отставку к следующим выборам в 2022 году. Собственные однопартийцы были ею недовольны уже давно», – сказала старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

В пятницу глава британского правительства Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня; это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера Соединенного Королевства. Премьер также заявила о том, что кампания по избранию нового лидера консерваторов начнется 10 июня.

По словам эксперта, Мэй неслучайно обозначила датой своей отставки 7 июня – в этот день она рассчитывает провести в парламенте голосование по ратификации соглашения о выходе Великобритании из ЕС. «Собственно она и уходит, потому что стало очевидным, что этот законопроект не пройдет через парламент», – объяснила Ананьева.

«Чисто технически она остается на посту премьер-министра, партия будет выбирать нового лидера. Процедура эта занимает обычно 6-8 недель, но в данной ситуации ее могут и сократить. Когда будет известна кандидатура нового лидера партии, тогда Мэй поедет к королеве и скажет, что премьер-министром должен стать новый лидер Консервативной партии», – считает эксперт.

Она отметила, что документом по Brexit теперь предстоит заниматься новому премьер-министру. При этом Европейский Союз неоднократно заявлял, что не собирается пересматривать это соглашение, пояснила эксперт.

«Что может предложить новый премьер-министр - вариантов несколько. Сами британские обозреватели рисуют целое древо из вариантов возможного развития событий. Сейчас с определенностью сказать ничего нельзя. Британский парламент расколот. И даже если пройдут новые всеобщие парламентские выборы, они проблему не разрешат, потому что и страна в целом также расколота», – добавила Ананьева.

По ее мнению, новый премьер-министр очевидно попытается добиться от ЕС пересмотра соглашения по Brexit. Эксперт отмечает:

«Тот же Борис Джонсон или любой другой премьер-министр из стана «брекзитеров» могут вывести Британию из Евросоюза и без сделки с ЕС».

Она отметила, что сейчас предугадать достаточно сложно, кто станет новым премьер-министром Великобритании. 318 членов консервативной фракции парламента рассмотрят выдвинутые кандидатуры, будет голосование. До тех пор, пока не останутся два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов. Этих двух кандидатов предложат для голосования уже рядовым членам партии, пояснила Ананьева.

«Если вспоминать ситуацию 2016 года, ожидалось что Борис Джонсон будет фаворитом на пост премьер-министра. Однако во время процедуры выдвижения кандидатур Майкл Гоув выдвинул свою кандидатуру. И Джонсон, поняв, что голоса фракции могут разделиться, и он не наберет большинства, вообще снял свою кандидатуру. И сейчас также ситуация может повернуться в любую сторону. Предсказать развитие событий крайне сложно»,– заключила эксперт.

Заявление об отставке премьера вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным премьером обновленным соглашением с ЕС по Brexit. 11 апреля лидеры Евросоюза согласились отложить выход Британии из состава ЕС на 31 октября, чтобы дать «Великобритании время выбрать свой путь».

Завершая прощальную речь, Тереза Мэй не могла сдержать слез.