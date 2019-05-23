Украинский депутат передал в генпрокуратуру документы по «делу Манафорта»

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко передал в генеральную прокуратуру Украины оригиналы документов якобы черной бухгалтерии Партии регионов, в которых фигурирует бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт.

«Сегодня во время допроса в генпрокуратуре передал следствию оригиналы документов, которые мне во вторник вернуло ФБР в связи с окончанием следствия и осуждением Манафорта в Америке. Публикую протокол возвращения мне вещественных доказательств от ФБР», – написал Лещенко в Facebook, добавив фотокопию протокола.

Депутат добавил, что среди документов есть якобы договор на перевод от бывшего президента Украины Виктора Януковича на имя Манафорта 750 тыс. долларов со счета офшорной компании в Белизе, который был открыт в Кыргызстане. Эта же сумма, по его словам, с аналогичной датой фигурирует в черной бухгалтерии Януковича.

«Это, наряду с множеством экспертиз на Украине и осуждением Манафорта в США, в очередной раз подтверждает правдивость амбарной книги Януковича», – написал депутат.

В 2017 году спецпрокурор США Роберт Мюллер, который проводит расследование относительно приписываемого России влияния на выборы, предъявил Манафорту обвинения. При этом они не были связаны с его участием в избирательной кампании, а имели отношение к периоду его работы в интересах правительства Украины, Партии регионов и президента Януковича. По данным следствия, в период работы на украинские власти Манафорт заработал около 60 млн долларов и не указал значительную часть этих денег в налоговой декларации.

Суд столичного округа Колумбия 13 марта приговорил Манафорта к трем с половиной годам тюремного заключения, а суд города Александрия (штат Вирджиния) – к трем годам и 11 месяцам. Таким образом, ему предстоит провести в заключении семь лет и пять месяцев.