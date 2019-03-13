Манафорт получил семь с половиной лет тюрьмы

Американский суд приговорил руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в общей сложности к семи с половиной годам лишения свободы, сообщил Bloomberg.

Федеральный окружной суд в Вашингтоне приговорил его к 3,5 годам заключения, вместе с приговором суда американского города Александрия (штат Вирджиния) приговор достиг семи с половиной лет тюрьмы, передает ТАСС.

Манафорта обвиняют в нарушениях налогового и банковского законодательств, сокрытии зарубежных банковских счетов и ряде других преступлений.

На прошлой неделе суд города Александрия в штате Вирджиния вынес приговор Манафорту за нарушение налогового и банковского законодательств США его приговорили к 47 месяцам тюремного заключения (3 года и 11 месяцев), а также обязал его выплатить штраф в размере 50 тыс. долларов и компенсацию в 24,8 млн долларов.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер требовал отправить Манафорта в тюрьму на 24 года за то, что он «более 10 лет вел себя так, будто стоит выше закона».

Манафорта также обвиняли в том, что он якобы стоял за «сговором между избирательным штабом Трампа и российской стороной».