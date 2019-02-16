Мюллер потребовал отправить Манафорта в тюрьму на 24 года

Спецпрокурор США Роберт Мюллер выразил уверенность, что бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт должен провести за решеткой от 19 до 24 лет за совершенные им финансовые преступления, говорится в документах суда города Александрия.

По мнению стороны обвинения, «Манафорт более десяти лет вел себя так, как будто он ставит себя выше закона, и из-за его действий федеральное правительство и различные финансовые учреждения лишились миллионов долларов», передает ТАСС.

«Наказание в этом случае должно отражать серьезность его преступлений и служить сдерживающим фактором для Манафорта и других людей, которые попытаются вести себя подобным образом», – заявил гособвинитель.

По мнению стороны обвинения, правонарушениям Манафорта «соответствует срок тюремного заключения от 235 месяцев (19 с половиной лет) до 293 месяцев (24 года и пять месяцев)», говорится в документе суда Александрии.

Напомним, в августе прошлого года Манафорт был признан виновным в нарушении налогового и банковского законодательства США, а также в сокрытии зарубежных счетов.

После этого бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа заключил сделку со следствием. Однако его обвинили в неоднократной даче ложных показаний уже после заключения сделки.