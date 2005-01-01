Бывшему главе предвыборного штаба Трампа вынесли приговор

Суд города Александрия в штате Вирджиния вынес приговор бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту по обвинениям в нарушении налогового и банковского законодательств США, сообщил телеканал CNBC.

Суд приговорил Манафорта к 47 месяцам тюремного заключения, а также обязал его выплатить штраф в размере 50 тыс. долларов и компенсацию в 24,8 млн долларов, включая 6 млн долларов за неоплаченные налоги, передает ТАСС.

При этом, по словам судьи Томаса Эллиса, уже проведенные 69-летним Манафортом под стражей девять месяцев будут ему зачтены и срок наказания сократится до почти трех лет, или 38 месяцев.

Перед вынесением приговора осужденный в инвалидной коляске просил судью о сострадании, однако не принес извинений. «Последние два года были самыми трудными для меня и моей семьи, – отметил он в своем последнем слове. – Сказать, что я чувствую себя униженным и мне стыдно, было бы грубым преуменьшением».

Экс-глава предвыборного штаба Трампа выразил надежду на то, что ему удастся «показать миру, кем он в действительности является».

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер требовал отправить Манафорта в тюрьму на 24 года за то, что он «более 10 лет вел себя так, будто стоит выше закона».

Однако судья счел требуемый прокуратурой тюремный срок чрезмерным, а также указал, что это дело не связано с якобы имевшим место сговором между избирательным штабом Трампа и российской стороной, что является предметом расследования спецпрокурора Мюллера.