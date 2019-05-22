Трамп дал ответ призывающим к импичменту демократам

Президент США Дональд Трамп раскритиковал представителей Демократической партии за частые призыва к импичменту главы государства.

«Все, о чем меня просят демократы, основано на незаконно начатом расследовании, которое им не удалось провести, особенно когда отчет Мюллера выдал заключение, что сговора не было. Теперь они говорят об импичменте Трампа, хотя он не сделал ничего плохого, в то время как они «ловили рыбу», – написал американский президент в Twitter.

Трамп отметил, что если бы «незаконная охота на ведьм», его рейтинг был бы на уровне 65%. Президент заявил, что расследование в его отношении стало «величайшим обманом в американской истории».

По информации РИА «Новости», в среду спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси собрала совещание со сторонниками импичмента в отношении Трампа от Демократической партии. Сообщается, что импичмент главе Белого дома может быть объявлен по результатам судебного процессе в палате представителей после того, как обвинения подтвердит Сенат.

Ранее американский сенатор Элизабет Уоррен заявила, что палата представителей должна начать процедуру импичмента президента. По словам Уоррен, Трамп якобы пытался помешать ходу расследования спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера.

С призывами импичмента выступала также конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс.

Напомним, после того, как был опубликован отредактированный доклад Мюллера, поддержка Трампа среди американцев опустилась до минимума 2019 года.