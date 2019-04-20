Сенатор США призвала начать процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США должна начать процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа, заявила американский сенатор Элизабет Уоррен.

Она обвинила Трампа в том, что президент США якобы пытался помешать ходу расследования спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера.

Как заявила Уоррен, в докладе Мюллера «говорится, что враждебное иностранное государство совершило атаку на наши выборы в 2016 году, чтобы помочь Трампу, а он это приветствовал», передает ТАСС.