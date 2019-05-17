Бывший спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет

Бывший спикер Верховной рады Украины Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может завершить свое существование как государство, если не будет разрешен конфликт в Донбассе.

«Если он не завершится за пять лет полномочий президента (Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД), то, я думаю, можно сказать, что Украины не будет», – заявил Литвин в эфире канала NewsOne.

Он добавил, что это «жесткие реалии», которых нельзя не замечать, и эту проблему нужно решать как можно быстрее.

«Для этого нужно говорить со всеми теми, от кого зависит решение этой проблемы. А демонстрировать то, что я тут говорить буду, а тут не буду, это значит пролонгировать конфликт», – указал политик.

Он подчеркнул, что на Украине недостаточно ресурсов для продолжения войны. «Люди хотят жизни, они не желают, чтобы гибли их дети», – заключил Литвин.

В команде Зеленского заявляли, что не собираются менять «курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией». Также было озвучено отношение к возможности отказа Украины от Минских соглашений.

Ранее соцопрос показал, что три четверти украинцев желают, чтобы Зеленский провел переговоры с Россией по Донбассу.