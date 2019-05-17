Фадеев назвал ужасной идеей решение провести новый финал шоу «Голос. Дети»

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал решение Первого канала провести спецвыпуск шоу «Голос. Дети» после аннулирования результатов финала.

«Я уважаю тех, кто признает ошибки. Я абсолютно не верю в то, что Первый канал как-то спрограммировал всю эту ситуацию. Я уверен, что они точно так же являлись жертвами ситуации», – сказал Фадеев RT.

При этом продюсер выступил против проведения нового конкурса в рамках спецвыпуска передачи, запланированного на 24 мая. «Если 24 мая опять состоится конкурс, то это ужасная идея. Но если это будет некий примирительный дружеский вечер, то это абсолютно правильно», – заключил Фадеев.

Напомним, в четверг компания Group-IB, проводящая по запросу Первого канала расследование хода зрительского голосования в финале шоу «Голос. Дети», подтвердила, что зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову. По предварительным данным компании, всего в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тысяч СМС. После этого Первый канал аннулировал результаты шоу и назначил спецвыпуск с участием всех финалистов шоу на 24 апреля.

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь Алсу. Многие зрители не поверили в достоверность результатов голосования и решили, что данные были сфальсифицированы.

В апреле сообщалось, что сотрудников курского завода ОАО «Авиаавтоматика» (ранее – ОАО «Прибор»), изготавливающего в том числе и военную продукцию, могли привлекать к голосованию за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети».