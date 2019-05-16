Гендиректор ООО «Зимняя вишня» частично признала вину

Генеральный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок в суде частично признала вину по делу о пожаре в торговом центре.

«Признаю вину частично в нарушениях в управлении персоналом. Я занималась обучением и развитием персонала (торгового центра), и моя вина в том, что я упустила контроль за 100-процентным посещением сотрудниками инструктажа. Не все прошли программу обучения тому, как действовать в чрезвычайных ситуациях», – заявила Судденок, передает ТАСС.

Ранее Заводской суд Кемерова отказался по ходатайству адвокатов обвиняемых вернуть дело «Зимней вишни» в прокуратуру.

В ходе судебного разбирательства прокурор обвинил бывшую руководительницу компании-владельца ТЦ Юлию Богданову в создании ОПГ.

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.