Кемеровский суд отказался вернуть дело «Зимней вишни» в прокуратуру

Ходатайство адвокатов обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» о возвращении дела в прокуратуру было отклонено.

«Суд считает, что отсутствуют правовые и фактические основания для возвращения дела прокурору», – обосновал решение судья Заводского райсуда города Николай Быданцев, передает ТАСС.

Один из адвокатов обвиняемых настаивал на возвращении обвинительного заключения, так как в деле нет перечня свидетелей и экспертов, которые защита заявляла для допроса в суде на этапе расследования дела.

По мнению защиты, из-за этого сторона обвинения «заведомо ставится в более привилегированное положение».

Само заседание по уголовному делу о пожаре началось в 12.20 по местному времени (8.20 мск).

Рассмотрение дела перенесено в зал Ленинского районного суда, чтобы вместить всех желающих.

В зале собрались порядка 80 человек, включая родственников погибших, журналистов федеральных и региональных СМИ.

Дело было направлено в суд 26 апреля, в нем семь фигурантов. Генеральный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат (собственник ТЦ) Юлия Богданова, технический директор комбината Георгий Соболев обвиняются в оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Также по делу проходят глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко (фирма занималась разработкой и обслуживанием противопожарной безопасности в ТЦ), сотрудник компании, отвечающей за монтаж и исправность сигнализации Александр Никитин. Им вменяют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Охранника «Зимней вишни» Сергея Антюшина также обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Главу караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

В августе 2018 года ТЦ был демонтирован.