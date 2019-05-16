Экс-главу компании-владельца «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ

Во время суда по делу о пожаре в торговом центре «Зимней вишни» прокурор обвинил бывшую руководительницу компании-владельца ТЦ Юлию Богданову в создании преступной группы для нарушения требований пожарной безопасности.

«В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Богданова распределила роли между ее участниками», – заявил прокурор, передает ТАСС.

Задачей Богдановой, по словам прокурора, было руководство и координация преступной группы для «создания видимости обеспечения требований пожарной безопасности» с помощью минимального вложения денежных средств в установку и обслуживание систем пожарной безопасности.

Также задачей преступной группы было обеспечение максимальной экономии, в том числе с помощью отказа от коммерческих предложений подрядчиков по пожарной безопасности.

Ранее Заводской суд Кемерова отказался вернуть дело «Зимней вишни» в прокуратуру.

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, при пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.