В «Аэрофлоте» объяснили сигнал бедствия в небе над Шереметьево

Самолет Boeing 737 компании «Аэрофлот» подавал сигнал бедствия для тестирования систем; экипаж борта попросили об этом белорусские диспетчеры, сообщил представитель авиакомпании Максим Фетисов.

Рейс, направляющийся из Калининграда в Москву, выполнялся в штатном режиме; по данным онлайн-табло, борт приземлился в Шереметьево по расписанию, передает РБК.

Фетисов пояснил, что тестирование производилось по просьбе белорусских диспетчеров.

«С бортом все нормально», – также подтвердили в пресс-службе ОРВД (Государственная корпорация по организации воздушного движения).

Источник в крупной авиакомпании сообщил, что периодически российское ОРВД и службы управления движения других стран просят проводить подобную проверку.

О том, что рейс «Аэрофлота» Калининград – Москва подал сигнал бедствия и готовится к посадке в Шереметьево, сообщил телеграм-канал Mash.

«В небе борт находился уже 40 минут. После сигнала «Боинг-737» продолжил маршрут в Шереметьево, сейчас готовится к посадке», – говорилось в сообщении.

По данным онлайн-табло Шереметьево, рейс SU1001 вылетел из Калининграда в 08:42 по местному времени (09:42 мск) с задержкой на 12 минут. Это совместный рейс «Аэрофлота» и ряда других авиакомпаний (Air France, Alitalia и других).

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», вылетевший из Москвы в Милан, был вынужден вернуться в аэропорт Внуково из-за проблем с шасси.