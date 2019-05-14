Boeing «Ютэйр» экстренно сел во Внуково из-за проблем с шасси

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», вылетевший во вторник из Москвы в Милан, был вынужден вернуться в аэропорт Внуково из-за проблем с шасси.

«После взлета во Внуково у Boeing 737-800 возникли технические проблемы с шасси. Командир принял решение прекратить полет», – сказал источник ТАСС, уточнив, что на борту самолета находились 109 пассажиров.

Перед приземлением для безопасной посадки самолет вырабатывал топливо в зоне ожидания над Внуково и около 14.05 благополучно сел в аэропорту, сообщает Telegram-канал Mash.

При этом AviaChatChannel сообщает, что перед приземлением самолета аварийные службы Внуково на всякий случай залили взлетно-посадочную полосу пеной. «Это делается для предотвращения искрения в тех случаях, когда борт садится «на брюхо» или есть вероятность, что стойки шасси могут сложиться», – уточнили авторы канала.

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