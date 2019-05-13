Донбасс иронически оценил «послание мира» от Зеленского

«По сути, комментировать нечего, разве что то, что команда Зеленского обладает навыками видеомонтажа», – сказал газете ВЗГЛЯД глава МИД ЛНР Владислав Дейнего. Так он прокомментировал «обращение духовных лидеров Украины к жителям Крыма и Донбасса», которое представил избранный президент Украины Владимир Зеленский.

«Это целая серия высказываний религиозных лидеров, и тех, кто возомнил себя религиозными лидерами. Но никаких признаков того, что эти заявления – результат некоей встречи с Зеленским, я не вижу. Посмотрите – все съемки в разных интерьерах. Скомпилированы какие-то фразы из разных выступлений, – заметил министр иностранных дел Луганской народной республики Владислав Дейнего. – По сути, комментировать нечего. Разве что то, что команда Зеленского обладает навыками видеомонтажа, но это очевидно тем, кто смотрел шоу «95-го квартала».

Напомним, что избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook видео, которое сопроводил следующим комментарием: «Результатом встреч с религиозными лидерами стало послание мира для жителей Крыма и Донбасса. Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна».

Напомним, ранее советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявлял, что украинские власти смогут вернуть Донбасс в течение пяти лет.

Любопытно, что в ролике присутствует обращение как предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия, так и заявление раскольника, самопровозглашенного «Киевского патриарха» Филарета Денисенко. Причем именно обращением Филарета открывается серия заявлений «духовных лидеров».

При этом заметим, что «Киевский патриархат» Филарета в мае был распущен. Это структура вошла в состав так называемой «Православной церкви Украины» (ПЦУ) – «новой поместной церкви», к появлению которой приложил руку Петр Порошенко, для которого томос Константинопольского патриарха на создание ПЦУ был одним из козырей предвыборной программы. Любопытно и показательно, что главы ПЦУ, «митрополита» Епифания нет среди духовных лидеров, присутствующих в ролике Зеленского.

Также вызывает сомнения, что каноническая УПЦ дала согласие на появление предстоятеля в одном ролике с Филаретом Денисенко.

Кроме того, в ролике присутствует запись обращений главы униатской греко-католической церкви Святослава Шевчука, а также муфтиев и раввинов Украины.

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Заметна и разница в тематике обращений. Митрополит Онуфрий, обращаясь к жителям Крыма и Донбасса, «со словом любви и ради Бога» просил «тех людей, от которых это зависит, прекратить разговаривать друг с другом с помощью пушек, орудий, автоматов», и призывал сесть за стол переговоров. В то же время, например, муфтий Саид Исмагилов, подчеркивал: «Мы одна Украина. Мы один украинский народ».

Как бы то ни было, в РПЦ в целом положительно высказались о призыве религиозных деятелей к миру. «Намерение опираться на авторитет традиционных религиозных общин в деле установления мира в Донбассе - это верное начинание»,– сказал РБК зампред отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. По его мнению, «этот ролик свидетельствует о том, что Украинская православная церковь, возглавляемая владыкой Онуфрием, готова стать участником процесса восстановления мира на юго-востоке Украины».