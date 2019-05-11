Поставлена точка в вопросе о гибели пассажиров «Суперджета» из-за чемоданов

Информация о препятствии пассажиров, пытавшихся забрать ручную кладь с борта горящего Sukhoi Superjet 100, эвакуации людей из хвостовой части самолета не подтвердилась, сообщили в правоохранительных органах.

«Эта информация проверялась. Подтверждений не нашла», – сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

Он отметил, что шанса на спасение у пассажиров в хвостовой части самолета практически не было.

«Об этом свидетельствует и положение тел многих пассажиров, которые были обнаружены в хвосте самолета. Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются», – уточнил источник.

Он добавил, что те пассажиры из хвостовой части самолета, которым удалось спастись, перешли в переднюю часть лайнера еще до его остановки.

Также сообщается, что работа по опознанию погибших продолжается, проводится генетическая экспертиза. «Пока опознанных нет», – констатировал источник.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали, что некоторые пассажиры, пытавшиеся спасти свою ручную кладь, препятствовали эвакуации из хвостовой части самолета.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.

Во вторник появились сообщения о том, что в уголовном деле основной является версия о действиях пилотов – они совершили посадку, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром.

Позже были опубликованы расшифровки переговоров экипажа с диспетчерами.

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