Поставлена точка в вопросе о гибели пассажиров «Суперджета» из-за чемоданов

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Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
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Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
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Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
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Канадских индейцев истребляют прямо в школах

Канадские индейцы не имеют ни здоровья, ни образования, ни будущегоФото: Ton Koene/Zumapress/Global Look Press
Западные страны, называющие себя образцом соблюдения прав меньшинств, в реальности уничтожают малые народы с помощью так называемого культурного геноцида. Ярким примером этому является политика Канады по отношению к местным аборигенам – инуитам. Об этом свидетельствует чудовищная социальная статистика Канады. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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День Победы по-украински

Глеб Простаков, журналист
«Над моей Украиной дрались» – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Союз равных Украин – западной и восточной – сейчас напоминает вынужденное сожительство, которое больше не скрепляет великая Победа. Подробности...
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Зачем монахам смартфоны

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Кто-то торчит в соцсетях не только ради миссионерства (каюсь, люблю поболтать о всякой ерунде) или играет в «Злых птиц» (я играю в «шарики»). Но в целом хороший телефон и планшет используются для работы. Впрочем, есть другой вариант. Подробности...
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9 Мая воскресло

Дмитрий Ольшанский, публицист
Единственный всенародно переживаемый государственный праздник перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации. Главную военную победу страны празднуют мирные, ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть. Подробности...
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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               11 мая 2019, 17:41
            Фото: imago-images.de/Global Look Press
            Текст: Анастасия Воробьева

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            Информация о препятствии пассажиров, пытавшихся забрать ручную кладь с борта горящего Sukhoi Superjet 100, эвакуации людей из хвостовой части самолета не подтвердилась, сообщили в правоохранительных органах.

            «Эта информация проверялась. Подтверждений не нашла», – сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

            Он отметил, что шанса на спасение у пассажиров в хвостовой части самолета практически не было.

            «Об этом свидетельствует и положение тел многих пассажиров, которые были обнаружены в хвосте самолета. Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются», – уточнил источник.

            Он добавил, что те пассажиры из хвостовой части самолета, которым удалось спастись, перешли в переднюю часть лайнера еще до его остановки.

            Также сообщается, что работа по опознанию погибших продолжается, проводится генетическая экспертиза. «Пока опознанных нет», – констатировал источник.

            По предварительным данным в самолет попала молния, после чего отказала электроника
            Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали, что некоторые пассажиры, пытавшиеся спасти свою ручную кладь, препятствовали эвакуации из хвостовой части самолета.

            Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.

            Во вторник появились сообщения о том, что в уголовном деле основной является версия о действиях пилотов – они совершили посадку, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром.

            Позже были опубликованы расшифровки переговоров экипажа с диспетчерами.

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