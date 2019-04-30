Стало известно о десятках пострадавших в результате протестов в Венесуэле

Около 35 человек получили ранения в результате столкновения протестующих и правоохранителей в столице Венесуэлы Каракасе, сообщают венесуэльские СМИ.

Как передает РИА «Новости», 19 человек были ранены дробью, 13 манифестантов получили травмы, еще трое отравились газом, который распыляли службы правопорядка.

В полиции информацию о беспорядках подтвердили, однако не сообщили о точном количестве пострадавших.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что власти готовы применить оружие против оппозиционеров.

Власти Венесуэлы во вторник заявили о попытке госпереворота, которую устроила небольшая группа лояльных оппозиции военных. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных и их семьи выйти на улицы. При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что военное руководство страны верно легитимным властям республики.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Мадуро удалось подавить военный переворот.