Доступ к соцсетям ограничили в Венесуэле

Государственный интернет-провайдер Венесуэлы Cantv ограничил доступ к Twitter, Periscope, Facebook и другим соцсетям на территории страны.

Об этом сообщает в Twitter организации Netblocks, которая отслеживает интернет-трафик в мире.

Отмечается, что это произошло после того, как оппозиция распространила ролик с Хуаном Гуайдо, в котором он призвал военных к восстанию и свержению президента Николаса Мадуро.

Ранее во вторник Власти Венесуэлы заявили о попытке госпереворота.

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