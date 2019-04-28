Благодатный огонь доставили в Крым

Частицу Благодатного огня, сошедшего в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме, самолетом доставили в Крым, сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополя.

Уточняется, что самолет с Благодатным огнем, который перевозился в специальных лампах с соблюдением особых мер безопасности, приземлился в международном аэропорту Симферополь в воскресенье в 10.54 мск, передает ТАСС.

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В течение дня Благодатный огонь будет передан в храмы Крыма и Севастополя.

Ранее Благодатный огонь спецрейсом доставили в Москву.

На пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье присутствовали президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.