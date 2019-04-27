Благодатный огонь доставлен из Иерусалима в Москву

В Москву спецрейсом доставили Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме, сообщают информационные агентства.

Самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного приземлился в аэропорту Внуково-1, передает РИА «Новости».

Святыню привезли в особых лампадах, которые созданы по тому же принципу, что и для транспортировки олимпийского огня.

Председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси архиепископ Егорьевский Матфей передадут Благодатный огонь патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя.

Частицу Благодатного огня могли получить все верующие. Сотни людей приехали во Внуково из Москвы, Подмосковья и других регионов, чтобы доставить Благодатный огонь в храмы и приходы по всей России, передает ТАСС.

Напомним, первым российским регионом, в который был доставлен Благодатный огонь, стал Ставропольский край.