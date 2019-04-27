Благодатный огонь встретили в России

Ставропольский край стал первым российским регионом, в который доставлен Благодатный огонь из Иерусалима, сообщают информационные агентства.

Чартерный рейс приземлился в аэропорту Ставрополя в субботу вечером, передает ТАСС.

Как сообщил глава делегации Ставропольского края, член Совета Федерации Михаил Афанасов, в ближайшее время «частицы святого света попадут во все уголки» региона, «оседние регионы, в каждый храм, принося радость и светлые чувства в каждый дом».

После торжественной встречи в аэропорту Ставрополя Благодатный огонь перевезут в Казанский кафедральный собор, передает «Интерфакс».