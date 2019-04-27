Самолет с Благодатным огнем отправился из Тель-Авива в Москву

Специальный борт с Благодатным огнем вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в Москву.

Самолет прибудет в московский аэропорт «Внуково», передает РИА «Новости». Борт должен прилететь через четыре часа.

Первым самолет покинет глава делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП), председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин. Он раздаст огонь верующим и направится на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, чтобы передать пламя патриарху Кириллу.

Ранее в Росгвардии рассказали, как собираются защитить Благодатный огонь на пути из аэропорта в храм Христа Спасителя.