Росгвардия защитит Благодатный огонь на пути к храму Христа Спасителя

Росгвардия обеспечит безопасную доставку Благодатного огня к храму Христа Спасителя из аэропорта Внуково, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Москву Благодатный огонь прибудет в семнадцатый раз. После раздачи частиц Божьей благодати в аэропорту огонь доставят к началу пасхального патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя. Безопасную перевозку Благодатного огня обеспечит личный состав московского ОМОНа Росгвардии», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

В пресс-службе пояснили, что «частичка Благодатного огня» в лампаде будет доставлена в строящийся храм Росгвардии в Балашихе.