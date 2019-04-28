Путин и Медведев приехали в храм Христа Спасителя

На пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя присутствуют глава российского государства Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Медведев прибыл на богослужение с женой, передает ТАСС.

Также в храм Христа Спасителя прибыли другие политические деятели, включая столичного мэра Сергея Собянина.

Торжественный молебен совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Незадолго до полуночи в храм Христа Спасителя был доставлен из Иерусалима Благодатный огонь, передает РИА «Новости».