Китай выразил протест США за решение продать Тайваню оружие

Китайские власти выражают решительный протест в связи с планами Соединенных Штатов продать острову Тайвань крупную партию оружия и боеприпасов, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

В Минобороны Китая подчеркнули, что Тайвань – неотделимая часть КНР, и Пекин решительно против каких-либо оружейных поставок острову от какой бы то ни было страны мира, передает ТАСС.

«Мы против того, чтобы какое-либо государство поддерживало с Тайванем межармейские контакты. США серьезно нарушают принцип «одного Китая» <...>, вмешиваются во внутренние дела КНР, наносят ущерб нашим интересам по обеспечению национальной безопасности и защите суверенитета», – заявил У Цянь.

В китайском военном ведомстве обратили внимание, что 15 апреля Госдеп одобрил проект о поставках оружия Тайваню и уведомил о нем Конгресс.

«Вооруженные силы Китая выражают по этому поводу решительный протест и уже направили американской стороне серьезное представление», – говорится в заявлении Минобороны КНР.

Представитель Минобороны напомнил, что подобными действиями Вашингтон наносит удар по сотрудничеству между ВС двух стран, дестабилизируя ситуацию в регионе.

«Соединенные Штаты должны немедленно прекратить реализацию этого проекта по продаже оружия Тайваню, перестать поддерживать с ним любые контакты по данному вопросу», – подчеркнул У Цянь.

Напомним, в марте стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа «дала молчаливое согласие» властям Тайваня на покупку более 60 американских истребителей F-16.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, зачем Трамп дразнит Китай Тайванем.