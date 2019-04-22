Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике

Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.

«Без паники! Держим строй!» – заявил он в Facebook.

Напомним, в штабе Зеленского заявили, что пока «говорить о роспуске Рады не представляется возможным».

По сообщению источников, США предупредили команду Зеленского, что нынешнему президенту Украины Петру Порошенко Вашингтоном даны гарантии неприкосновенности.