Безопасность Порошенко связали с гарантиями от США

«Порошенко надеется на то, что Белый дом его и большую часть его окружения защитит и не позволит Зеленскому преследовать их», – заявил газете ВЗГЛЯД директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

«Я думаю, что Порошенко останется в стране, тем более что ему некуда бежать. В данной ситуации очень пикантный момент, который указывает на то, что Порошенко в своей деятельности делал акцент на нынешнюю властную команду в США, то есть на окружение Трампа. Зеленского же поддерживали люди, которые находятся в оппозиции к Трампу: демократы, окружение Сороса и так называемые украинские «еврооптимисты», – сказал Бондаренко.

«Страна.ua» со ссылкой на источники в лоббистских кругах в Вашингтоне пишет, что нынешний президент Украины Петр Порошенко якобы уже получил гарантии неприкосновенности, а команду Владимира Зеленского, победившего на выборах, предупредили, чтоб Порошенко не трогали.

Посольство США в Киеве уже поздравило Зеленского с победой. Посольство поблагодарило «всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов на Украине». Вашингтон выразил надежду на «продолжение крепкого партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским», передает РИА «Новости».

Напомним, как свидетельствуют данные exit-poll и первые результаты подсчета голосов, Зеленский с огромным отрывом побеждает Порошенко на выборах президента Украины. Порошенко уже признал поражение.